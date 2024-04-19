В СВО во время минометного обстрела погиб начальник штаба из Ростовской области

Фото: газета «Придонье»

В ходе проведения спецоперации погиб начальник штаба — заместитель командира батальона из Ростовской области. Смертельное ранение 33-летний майор Илья Фитисов получил 13 марта.Мужчина уроженец станицы Новоцимлянской Цимлянского района. После окончания школы Илья в 2007 году поступил в Нижегородское высшее военное командное училище. Он служил в инженерных войсках на Дальнем Востоке в поселке Сибирцево.Когда началась СВО, майор занимался подготовкой бойцов. Затем сам отправился на передовую. Во время выполнения поставленной задачи командир батальона попал под минометный обстрел и получил минно-взрывное ранение головы.В газете «Придонье» сообщили, что Иль. Фитисова похоронили 18 апреля. Его посмертно представили к государственным наградам — медали «Участник СВО», медали Суворова и ордену Мужества.