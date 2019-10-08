В суде Ростова началось рассмотрение дела о масштабном пожаре на Театральном спуске





В Ростове начались слушания по делу о масштабном пожаре на Театральном спуске. Первое заседание прошло в Пролетарском районном суде 10 октября.



На скамье подсудимых оказались три человека. Бывший заместителя главы администрации Пролетарского района обвиняется в халатности. Экс-начальник РЭС филиала ОАО «Донэнерго» Ростовские городские сети и старшего мастер производственного участка попали под следствие по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».



Напомним, масштабный пожар на Театральном спуске произошёл 21 августа 2017 года. По версии следствия, непосредственно перед возгоранием произошло короткое замыкание проходящих над балкой за забором дома 50 по переулку Чувашскому проводов воздушной линии электропередачи. Причиной пожара стали нарушения при эксплуатации воздушных линий электропередачи, приведшие к перехлесту проводов.



Сотрудница администрации обвиняется в том, что не организовала контроль за выявлением на подведомственной территории всех мест несанкционированных свалок, не следила за их ликвидацией.



В отношении должностных лиц электросетей следствие полагает, что они допустили нарушения требований нормативных документов по эксплуатации электроустановок, которые привели к возникновению пожара и смерти человека.



Добавим, что пожаром были полностью уничтожены 125 жилых домов, оказались повреждены 39 квартир в многоэтажных домах, а потерпевшими признаны более 600 человек. Различные травмы и ожоги получили 45 человек. В пожаре погиб 76-летний пенсионер, который не смог выбраться из горящего дома.



Ранее Rostov.ru сообщал, что на проект дороги на месте пожара выделили 11,7 млн рублей.