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В Ростове пройдёт первое судебное заседание по делу о пожаре на Театральном спуске

В Ростове пройдёт первое судебное заседание по делу о пожаре на Театральном спуске
Первое судебное заседание по делу о крупном пожаре на Театральном спуске пройдёт в Ростове. Слушание состоится в Пролетарском районном суде 21 октября, начало запланировано на 14:30. Оно пройдёт в открытом режиме.

На скамье подсудимых находятся три должностных лица. Бывший замглавы районной администрации обвиняется в халатности. По данным следователей, женщина не организовала контроль за выявлением несанкционированных свалок и свалочных очагов. Также обвинения предъявили начальнику Восточного РЭС филиала ОАО «Донэнерго» Ростовские городские электрические сети и старшему мастеру производственного участка. Им вменяют причинение смерти по неосторожности и уничтожение имущества по неосторожности. Они нарушили правила безопасности при эксплуатации электроустановок.

Напомним, страшный пожар на Театральном спуске произошёл 21 августа 2017 года. Пламя быстро распространилось по улице, моментально перекидываясь с одного дома на другой. Площадь пожара составила более 32 тысяч квадратных метров – происшествие стало самым крупным в Ростове за последние 20 лет.

Пожарные и добровольцы в течение шести часов боролись с огнём. Авиация с неба тушила постройки, со всех районов города на помощь пострадавшим спешили неравнодушные жители. Скорость, с которой распространялось пламя, казалась невероятной – люди едва успевали выбегать из домов, не взяв с собой даже документов.

Жертвой трагедии стал 76-летний мужчина, который не смог самостоятельно выйти из горящей постройки. Ещё 45 человек получили различные травмы и ожоги. В общей сложности потерпевшими признаны 600 человек. Огонь уничтожил 125 домов и повредил 39 квартир.

Следователи установили, что очаг возгорания находился в балке с южной стороны дома № 50 по переулку Чувашскому. Причиной масштабного пожара стало короткое замыкание.

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