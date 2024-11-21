В станице Ольгинской из кранов течет ржавая вода

Фото: соцсети

В Ростовской области жители станицы Ольгинской жалуются на качество воды. Об этом они сообщили в соцсетях 20 ноября.Как сообщила одна из местных жительниц, в течение всего дня из крана текла вода странного цвета. На фото можно заметить, что по цвету она напоминает чай или апельсиновый сок.Люди недовольны, что из-за этого они не могли ни постирать одежду, ни принять душ.В комментариях под видео жители станицы отмечают, что вода такого качества часто течет из кранов.