Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В станице Ольгинской из кранов течет ржавая вода

В станице Ольгинской из кранов течет ржавая вода
В Ростовской области жители станицы Ольгинской жалуются на качество воды. Об этом они сообщили в соцсетях 20 ноября. 

Как сообщила одна из местных жительниц, в течение всего дня из крана текла вода странного цвета. На фото можно заметить, что по цвету она напоминает чай или апельсиновый сок.

Люди недовольны, что из-за этого они не могли ни постирать одежду, ни принять душ.

В комментариях под видео жители станицы отмечают, что вода такого качества часто течет из кранов. 
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.