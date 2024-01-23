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В СИЗО Ростова пытались передать суп с наркотиками

В СИЗО Ростова пытались передать суп с наркотиками
В Следственный изолятор № 1 Ростова-на-Дону пытались передать суп с наркотиками. Инцидент случился 22 января. Об этом сообщили в региональном ГУФСИН.

Сотрудники учреждения досматривали посылки заключенных. Они обратили внимание на пакет с супом быстрого приготовления. Среди сухого продукта находилось вещество белого цвета. Предположительно, оно было наркотического содержания. Пакет сотрудники изъяли, а его содержимое отправили на экспертизу.

Теперь отправителю грозит ответственность.
Фото: ГУФСИН по РО.
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