В СИЗО Ростова пытались передать суп с наркотиками
В Следственный изолятор № 1 Ростова-на-Дону пытались передать суп с наркотиками. Инцидент случился 22 января. Об этом сообщили в региональном ГУФСИН.
Сотрудники учреждения досматривали посылки заключенных. Они обратили внимание на пакет с супом быстрого приготовления. Среди сухого продукта находилось вещество белого цвета. Предположительно, оно было наркотического содержания. Пакет сотрудники изъяли, а его содержимое отправили на экспертизу.
Теперь отправителю грозит ответственность.