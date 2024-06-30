В СИЗО № 5 Ростова пытались передать сладкие рулеты, начиненные телефоном и наушниками

Фото: ГУФСИН России по Ростовской области

В СИЗО-5 Ростова пытались передать сладкие рулеты с «запрещенкой». Инцидент случился 28 июня на Тоннельной.Сотрудники исправительного учреждения проверяли посылку на имя одного из заключенных. Они решили проверить «сладкий подарок». Когда кондитерское изделие разрезали, внутри оказались мобильный телефон, USB-провод и наушники.Выяснилось, что посылку передал мужчина, зарегистрированный в Одинцово Московской области.В ГУФСИН по Ростовской области сообщили, что по факту случившегося проводят проверку.