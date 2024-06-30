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В СИЗО № 5 Ростова пытались передать сладкие рулеты, начиненные телефоном и наушниками

В СИЗО № 5 Ростова пытались передать сладкие рулеты, начиненные телефоном и наушниками
В СИЗО-5 Ростова пытались передать сладкие рулеты с «запрещенкой». Инцидент случился 28 июня на Тоннельной.

Сотрудники исправительного учреждения проверяли посылку на имя одного из заключенных. Они решили проверить «сладкий подарок». Когда кондитерское изделие разрезали, внутри оказались мобильный телефон, USB-провод и наушники.
Выяснилось, что посылку передал мужчина, зарегистрированный в Одинцово Московской области.

В ГУФСИН по Ростовской области сообщили, что по факту случившегося проводят проверку.
Фото: ГУФСИН России по Ростовской области
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