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В Ростове четыре человека, включая ребёнка, отравились угарным газом

В Ростове четыре человека, включая ребёнка, отравились угарным газом
Четыре жильца многоэтажки в Ростове отравились угарным газом. Случай произошёл 4 декабря по адресу: улица Ленина, 89.

Происшествие случилось из-за одного из соседей, проживающего на пятом этаже. Он самостоятельно установил у себя в квартире газовое оборудование. Мужчина подключил газоход от водонагревателя к каналу воздуховода от вытяжки. Из-за этого угарный газ попадал в помещение на втором этаже. Продуктами горения отравились четыре человека, включая семилетнего ребёнка. Их доставили в больницу.

- В целях обеспечения безопасности жильцов специалисты перекрыли газоснабжение дома до устранения причины происшествия, - отметили в пресс-службе ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

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