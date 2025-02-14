В Шахтах в получении взятки подозревают работника местного водоканала

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В Шахтах инженера водоканала подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В СУ СК Ростовской области сообщили, что инженер, отвечающий за контроль капитального ремонта в филиале Шахтинский ГУП РО «УРСВ», предположительно получил два миллиона рублей от местного бизнесмена. Эти средства были переданы инженеру с целью подключения автомойки к центральному водоснабжению.Следственный комитет уточнил, что в отношении этого работника водоканала возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки в значительном размере. В случае, если его вина будет доказана, ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до пятнадцати лет, а также запрет на определённые виды деятельности на срок до 15 лет.Кроме того, в отношении предпринимателя также открыто уголовное дело по статье о «Даче взятки», что может привести к тюремному заключению сроком до 12 лет.