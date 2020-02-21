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В Таганроге у нескольких детей диагностировали внебольничную пневмонию

В Таганроге у нескольких детей диагностировали внебольничную пневмонию
В Таганроге случаи заболевания пневмонией зарегистрированы в двух школах и одном детском саду. Об этом сообщили в территориальном отделе Роспотребнадзора.

Всего за неделю, с 17 по 23 февраля, заболевание диагностировали у 21 человека, в том числе у шести детей до 14 лет. По сравнению с этим же периодом 2019 года, количество заболевших уменьшилось в 1,9 раза.

За неделю госпитализированы 18 больных с диагнозом «Пневмония». С начала 2020 года в Таганроге зарегистрировано 249 случаев внебольничной пневмонии.

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