В Таганроге у нескольких детей диагностировали внебольничную пневмонию



В Таганроге случаи заболевания пневмонией зарегистрированы в двух школах и одном детском саду. Об этом сообщили в территориальном отделе Роспотребнадзора.



Всего за неделю, с 17 по 23 февраля, заболевание диагностировали у 21 человека, в том числе у шести детей до 14 лет. По сравнению с этим же периодом 2019 года, количество заболевших уменьшилось в 1,9 раза.



За неделю госпитализированы 18 больных с диагнозом «Пневмония». С начала 2020 года в Таганроге зарегистрировано 249 случаев внебольничной пневмонии.