В Шахтах при пожаре в заброшенном здании погиб 40-летний мужчина

Фото: МЧС города Шахты.

В городе Шахты при пожаре в заброшенной многоэтажке погиб мужчина. Трагедия произошла 12 марта на проспекте Чапаева.Огонь вспыхнул около полудня в одной из квартир. Пламя охватило 10 квадратов, в небо поднялся столб густого дыма. Пешеходы заметили его и вызвали спасателей. В ходе тушения пожарные обнаружили обугленный труп 40-летнего мужчины.В МЧС города Шахты сообщили, что местный житель неоднократно выпивал в «заброшке» и оставался там ночевать. Предварительной причиной пожара стала непотушенная сигарета.