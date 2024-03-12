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В Шахтах при пожаре в заброшенном здании погиб 40-летний мужчина

В Шахтах при пожаре в заброшенном здании погиб 40-летний мужчина
В городе Шахты при пожаре в заброшенной многоэтажке погиб мужчина. Трагедия произошла 12 марта на проспекте Чапаева.

Огонь вспыхнул около полудня в одной из квартир. Пламя охватило 10 квадратов, в небо поднялся столб густого дыма. Пешеходы заметили его и вызвали спасателей. В ходе тушения пожарные обнаружили обугленный труп 40-летнего мужчины.

В МЧС города Шахты сообщили, что местный житель неоднократно выпивал в «заброшке» и оставался там ночевать. Предварительной причиной пожара стала непотушенная сигарета.
Фото: МЧС города Шахты.
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