В Новошахтинске 49-летний мужчина погиб при пожаре в заброшенном здании

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Новошахтинске 49-летний горожанин погиб во время пожара в заброшенном здании. Трагедия произошла 29 мая около 17:30.По предварительной информации, загорелся дом № 2 на улице Волочаева. Люди, проживающие на соседних улицах, увидели столб дыма. Они же и вызвали спасателей.- На место направили 10 человек на трех машинах с автоцистернами, - уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.К приезду огнеборцев пламя охватило около 50 квадратных метров. Потушить пожар удалось через час. Когда спасатели вошли в здание, то увидели труп мужчины. Им оказался 49-летний горожанин. Погибший надышался дымом и умер от отравления.