Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Новошахтинске 49-летний мужчина погиб при пожаре в заброшенном здании

В Новошахтинске 49-летний мужчина погиб при пожаре в заброшенном здании
В Новошахтинске 49-летний горожанин погиб во время пожара в заброшенном здании. Трагедия произошла 29 мая около 17:30.

По предварительной информации, загорелся дом № 2 на улице Волочаева. Люди, проживающие на соседних улицах, увидели столб дыма. Они же и вызвали спасателей.

- На место направили 10 человек на трех машинах с автоцистернами, - уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.

К приезду огнеборцев пламя охватило около 50 квадратных метров. Потушить пожар удалось через час. Когда спасатели вошли в здание, то увидели труп мужчины. Им оказался 49-летний горожанин. Погибший надышался дымом и умер от отравления.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.