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В Ростове мужчина погиб во время пожара в хозпостройке

В Ростове мужчина погиб во время пожара в хозпостройке
В Ростове мужчина погиб при пожаре в хозяйственной постройке. Происшествие случилось в ночь на 12 ноября в СНТ «Салют».

Нежилое здание, расположенное в переулке Оранжевом, 3, загорелось около полуночи. Большинство местных жителей уже легли спать, когда в их дома стал проникать запах дыма. Соседи вышли на улицу и увидели, как горит хозпостройка. Они вызвали пожарных. К их приезду пламя охватило почти все небольшое помещение.

Спустя час спасатели полностью потушили огонь. Когда они вошли внутрь, обнаружили тело мужчины. Он не смог выбраться из горящей постройки и погиб на месте ЧП. На вид ему было около 40 лет. Личность погибшего станет известна позже.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение со огнем.
Фото: polese.by.
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