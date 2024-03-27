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В Волгодонске прохожий вытащил парня из горящей квартиры

В Волгодонске прохожий вытащил парня из горящей квартиры
В Волгодонске Ростовской области прохожий спас парня из горящей квартиры. ЧП случилось еще 19 марта на улице Гагарина.

Даниил Газалов шел мимо многоэтажки и заметил, что из окон квартиры валят густые клубы дыма. Молодой человек, не раздумывая, бросился на помощь жильцу горящего помещения. Он вскарабкался по газовой трубе на балкон и попал в полыхающую квартиру.

Из-за задымления парень не смог ничего разглядеть. В какой-то момент он услышал чей-то кашель, присел на корточки и так пошел в комнату, где лежал 18-летний хозяин.

Горожанин вывел его на балкон, и они вместе стали ожидать приезда спасателей.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что Даниила Газалова представят к ведомственной награде «За спасение в пожаре».
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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