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Из горящей квартиры в Новочеркасске спасли собаку

Из горящей квартиры в Новочеркасске спасли собаку
В Новочеркасске из горящей квартиры спасли йоркширского терьера. Собака забилась в угол и могла погибнуть, если бы её не нашли.

Возгорание произошло на 9 этаже многоквартирного дома на улице Красноармейской 8 марта. Прибывшим спасателям жильцы рассказали, что люди успели покинуть задымленную квартиру, но там осталась собака. Испуганное животное забилось в угол. Домочадцы старались найти питомца, но помещение заволокло едким дымом и им пришлось спасаться самим.

Один из сотрудников МЧС, воспользовавшись дыхательным аппаратом, обыскал квартиру и нашёл собаку, пишет DonDay Новочеркасск. К этому моменту пёс успел надышаться дымом и потерять сознание. На улице ему оказали первую помощь: сделали искусственное дыхание и дали подышать кислородом из баллона. Затем терьера отвезли в ветеринарную клинику.

Из жильцов дома в результате происшествия никто не пострадал.

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