Ростовская область заняла 8-е место в рейтинге ипотек на частные дома

Фото: нейросеть

Ростовская область вошла в десятку лидеров по объемам ипотеки на частные дома. Такие данные приводит Дом.РФ.Возглавляют рейтинг Московская область с объемом 900 млн рублей, Приморский край – 650 млн, Краснодарский край – 560 млн. По 350 млн рублей – Иркутская область и Татарстан. В числе лидеров также Сахалинская и Ленинградская области, Хабаровский край и Башкортостан. Ростовская область расположилась на 8-м месте с показателем 270 млн рублей.Всего по России общий объем ипотеки на частные дома достиг 6,5 млрд рублей. Большинство заемщиков (80%) воспользовались программой «Семейная ипотека». На программы «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT-специалистов» пришлось 15% и 5% сделок соответственно.Рост популярности ипотек на частные дома, вероятно, связан с расширением сельской ипотеки под 3%, а также с программами «Земский учитель» и «Земский доктор», направленными на привлечение специалистов в удаленные районы. Поскольку в сельских населенных пунктах малый выбор квартир, многие предпочитают покупать именно частные дома.