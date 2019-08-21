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В Шахтах без вести пропала 83-летняя пенсионерка

В Шахтах без вести пропала 83-летняя пенсионерка
В Шахтах ищут без вести пропавшую пенсионерку. Клара Семенихина ушла из дома по улице Ново-Клубной в ночь на 22 августа и перестала выходить на связь с близкими. Родственники не знают, куда могла отправиться бабушка.

По информации поисковиков, рост пропавшей - 140-150 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. В тот вечер Клара Михайловна была одета в фиолетовое платье в горошек, косынку, на ногах - шлепанцы.

Все, кто знает, где может находиться пенсионерка, могут сообщить информацию по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02, 112.

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