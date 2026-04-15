В Новочеркасске рецидивиста приговорили к 10 годам строгача за убийство девушки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР РФ по Ростовской области. Мужчину ранее уже судили.Трагедия произошла в ноябре 2025 года в квартире дончанина. 53-летний местный житель распивал спиртное со своей 24-летней знакомой. Во время застолья между ними возник конфликт, который перерос в драку. В результате мужчина нанёс девушке множественные удары руками и ногами. От полученных травм девушка выжить не смогла.Правоохранители задержали мужчину в тот же день, после чего он был заключён под стражу.Суд признал мужчину виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Помимо 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, ему также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на два года.