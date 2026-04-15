В Новочеркасске рецидивиста приговорили к 10 годам строгача за убийство девушки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР РФ по Ростовской области. Мужчину ранее уже судили.
Трагедия произошла в ноябре 2025 года в квартире дончанина. 53-летний местный житель распивал спиртное со своей 24-летней знакомой. Во время застолья между ними возник конфликт, который перерос в драку. В результате мужчина нанёс девушке множественные удары руками и ногами. От полученных травм девушка выжить не смогла.
Правоохранители задержали мужчину в тот же день, после чего он был заключён под стражу.
Суд признал мужчину виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Помимо 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, ему также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на два года.