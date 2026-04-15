Бывший министр здравоохранения перешел работать в больницу Таганрога
Бывший министр здравоохранения перешел работать в больницу Таганрога. Юрий Кобзев стал главным врачом в «Центре медицинской реабилитации №1». Об этом сообщается на сайте медицинского учреждения.
С 2010 года Юрий Кобзев работал главным врачом таганрогского консультационно-диагностического центра, а с 2014 года — главврачом таганрогской городской БСМП. В 2014 году его избрали в гордуму Таганрога, а в 2016 году он был избран депутатом Госдумы. В парламенте продвигал законопроекты по вопросам медицины.
С 2020 по 2025 год он занимал пост министра здравоохранения. Кобзев на этом посту сменил Татьяну Быковскую, которая стала фигурантом уголовного дела.
После отставки Кобзева на должность был назначен Наири Варданян.