Бывший министр здравоохранения перешел работать в больницу Таганрога. Юрий Кобзев стал главным врачом в «Центре медицинской реабилитации №1». Об этом сообщается на сайте медицинского учреждения.Отметим, что карьера Кобзева. Юрий Кобзев с 2020 по 2025 год занимал должность министра здравоохранения.С 2010 года Юрий Кобзев работал главным врачом таганрогского консультационно-диагностического центра, а с 2014 года — главврачом таганрогской городской БСМП. В 2014 году его избрали в гордуму Таганрога, а в 2016 году он был избран депутатом Госдумы. В парламенте продвигал законопроекты по вопросам медицины.С 2020 по 2025 год он занимал пост министра здравоохранения. Кобзев на этом посту сменил Татьяну Быковскую, которая стала фигурантом уголовного дела.После отставки Кобзева на должность был назначен Наири Варданян.