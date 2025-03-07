В трехэтажном доме на улице Обороны в Ростове полностью потушили пожар

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В самом сердце Ростова-на-Дону, в многоквартирном доме на улице Обороны, пожар был полностью устранен. Спустя несколько часов после начала возгорания огонь удалось взять под контроль. Инцидент произошел днем 7 марта в доме под номером 81.Сотрудники МЧС справились с огнем, охватившим территорию в 300 квадратных метров. В тушении участвовали 24 спасателя и 8 единиц специализированной техники.К счастью, обошлось без жертв. Однако крыша трехэтажного строения частично пострадала от огня. Вдобавок, из-за сильного задымления находиться в некоторых квартирах стало небезопасно.По словам главы администрации Ленинского района Ростова-на-Дону Юлии Мищук, жителям квартир будет предоставлено временное жилье из маневренного фонда города.