В Ростовской области назван лучший пляж в Ростовской области с «синим флагом» качества

Фото: группа вк Пляж Волна.

В Ростовской области назван единственный пляж, получивший «синий флаг» качества. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник управления развития туризма и межрегиональных связей Ольга Сторожева.В Азовском районе фиксируют большой турпоток. Жители региона чаще выбирают отдых на Павло-Очаковской косе на побережье Азовского моря. «Синий флаг» качества получил пляж «Волна». Он соответствует требованиям чистоты воды и берега, безопасности, доступности среды для отдыхающих, располагает необходимой инфраструктурой и качеством благоустройства.Добавим, что пляж в Азовском районе - единственный в Ростовской области, получивший такую награду.