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В Ростове владельцам сгоревших квартир на Обороны предоставят временное жилье

В Ростове владельцам сгоревших квартир на Обороны предоставят временное жилье
В Ростове жильцам квартир, пострадавших от пожара на улице Обороны, предоставят временное жилье. Об этом сообщает Donday.

— Мы выделим маневренный фонд. Он не обязательно будет в Суворовском микрорайоне — есть и другие варианты, — отметила Юлия Мищук корреспонденту Donday.


В маневренный фонд Ростова-на-Дону входят 222 квартиры в Ворошиловском, Октябрьском и Пролетарском районах.

Пожар на улице Обороны произошел около 15:00 в доме № 81. Огонь быстро распространился на 300 кв. м. К счастью, жильцы успели покинуть здание до приезда пожарных, пострадавших нет.

Огромный столб дыма был виден за несколько километров. На месте работают 26 пожарных на восьми автоцистернах. Из-за пожара пришлось перекрыть движение по улице Обороны от Семашко до Газетного переулка.
Фото: Дондей
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