В Ростове владельцам сгоревших квартир на Обороны предоставят временное жилье

— Мы выделим маневренный фонд. Он не обязательно будет в Суворовском микрорайоне — есть и другие варианты, — отметила Юлия Мищук корреспонденту Donday.

Фото: Дондей

В Ростове жильцам квартир, пострадавших от пожара на улице Обороны, предоставят временное жилье. Об этом сообщает Donday.В маневренный фонд Ростова-на-Дону входят 222 квартиры в Ворошиловском, Октябрьском и Пролетарском районах.Пожар на улице Обороны произошел около 15:00 в доме № 81. Огонь быстро распространился на 300 кв. м. К счастью, жильцы успели покинуть здание до приезда пожарных, пострадавших нет.Огромный столб дыма был виден за несколько километров. На месте работают 26 пожарных на восьми автоцистернах. Из-за пожара пришлось перекрыть движение по улице Обороны от Семашко до Газетного переулка.