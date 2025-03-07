В Ростове владельцам сгоревших квартир на Обороны предоставят временное жилье
В Ростове жильцам квартир, пострадавших от пожара на улице Обороны, предоставят временное жилье. Об этом сообщает Donday.
В маневренный фонд Ростова-на-Дону входят 222 квартиры в Ворошиловском, Октябрьском и Пролетарском районах.
Пожар на улице Обороны произошел около 15:00 в доме № 81. Огонь быстро распространился на 300 кв. м. К счастью, жильцы успели покинуть здание до приезда пожарных, пострадавших нет.
Огромный столб дыма был виден за несколько километров. На месте работают 26 пожарных на восьми автоцистернах. Из-за пожара пришлось перекрыть движение по улице Обороны от Семашко до Газетного переулка.