Анестезиолог из роддома Новочеркасска временно не работает после смерти роженицы. Об этом сообщает источник DonDay со ссылкой на своего источника из медицинского учреждения.Медик пока на месте работы не появляется. Причины неизвестны. Врач мог взять отпуск или его отстранили от работы.Как рассказали родственники роженицы Анны Маловой, которая умерла после родов, специалисты сделали ей четыре укола эпидуральной анестезии. Через некоторое время роженице стало плохо, и она впала в кому. 27-летней женщине потребовалось срочное кесарево сечение. Новорожденная девочка родилась здоровой. Врачи боролись за жизнь ее матери до последнего. Анну перевели в областной перинатальный центр, но, к сожалению, она скончалась 7 апреля, не приходя в сознание.Родственники и близкие Анны были шокированы известием. Подруга Анны активно выступала за привлечение к ответственности всех причастных к инциденту, включая анестезиолога, который проводил ей инъекции. На инцидент обратили внимание правоохранительные органы. В СУ СК по Ростовской области возбудили уголовное дело по факту статьи «Причинение смерти по неосторожности».