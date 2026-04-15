Фото: РСЧС

В Ростовской области объявили беспилотную опасность вечером 15 апреля. Сообщение от РСЧС пришло примерно в 18:30.Жителям поступили рекомендации покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон.Напомним, минувшей ночью атака БПЛА была отражена в городе Каменск-Шахтинском. А уже днем дроны были перехвачены в Зерноградском районе. К счастью в обоих случаях информации по пострадавшим и разрушениям на земле не было.