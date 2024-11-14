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В сети появилось видеообращение из плена в Израиле внука ростовчанки Ирины Татти

В сети появилось видеообращение из плена в Израиле внука ростовчанки Ирины Татти
В сети появилось видеообращение внука ростовчанки Ирины Татти, которого держат в плену в Израиле. Ролик разместила группировка, относящаяся к радикальному движению, запрещенному в РФ как террористическая организация.

В кадре мужчина рассказал об условиях содержания пленных. По данным ТАСС, людям не хватает воды, средств гигиены, нередко бывают перебои с электричеством. Внук признался, что боится за свою жизнь из-за возможных бомбардировок и штурма со стороны ЦАХАЛ (армия обороны Израиля). Александр рассказал, что хочет вернуться домой целым и невредимым и очень скучает по близким. Он находится в плену уже больше года – с 7 октября 2023-го.

Еще пять лет назад 73-летняя Ирина Татти переехала из Ростова в Израиль к дочке. После того как разразился палестино-израильский конфликт, женщина с родственниками попала в плен. Спустя 50 дней палестинская группировка отпустила Ирину и её дочь Елену. Несколько дней спустя освободили Сапир Коэн, невесту Александра Труфанова.
Фото: СоцСети
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