Появились кадры освобождения ростовчанки Ирины Татти и ее дочери из плена ХАМАС

Кадры освобождения ростовчанки Ирины Татти и ее дочери из плена ХАМАС Сегодня, 07:39ОбществоВерсия для печати Почти два месяца семья ростовского врача находилась в заложниках у членов палестинской группировки. Кадры освобождения ростовчанки Ирины Татти и ее дочери из плена ХАМАС В сети появились кадры освобождения уроженки Ростова-на-Дону Ирины Татти и ее дочери, находившихся в плену у ХАМАС. Почти два месяца они были в заложниках у членов палестинской группировки. Ирину Татти и ее дочь Елену освободили 29 ноября. На кадрах видно, как к толпе людей подъезжает несколько тонированных машин. Вскоре двери одной из них открываются, и из салона выходят Ирина Татти и ее дочь Елена. Члены палестинской группировки в масках помогают им выйти из авто и передают сотрудникам Красного креста. Ирина и Елена одеты в легкую одежду и в домашних тапочках. Видимых повреждений или увечий на теле Ирины и Елены не видно. Из машины заложников они выходят с улыбкой на лице. В ближайшее время освобожденных из плена вернут в Израиль и окажут всю необходимую помощь. Добавим, что внук ростовчанки и его невеста до сих пор остаются в расположении вооруженной палестинской группировки. 73-летняя Ирина Татти переехала к дочке в Израиль около пяти лет назад. Семья жила в небольшом городке рядом с сектором Газа. Когда начался палестино-израильский конфликт, ростовчанку и ее родных захватили в заложники в сектор Газа. Будут ли они возвращаться в Россию, не известно. Фото: Скрин с видео.

В сети опубликовали кадры освобождения уроженки Ростова-на-Дону Ирины Татти и ее дочери, которые находились в плену у ХАМАС. Почти два месяц они были в заложниках у палестинской группировки.Ирина Татти и ее дочь Елена были освобождены 29 ноября. На кадрах видно, что несколько тонированных машин подъезжают к толпе людей. Двери одного из автомобилей открываются, и из салона выходят Ирина Татти и ее дочь Елена. Члены ХАМАС в масках помогают им выйти из салона машины и передают сотрудникам Красного Креста. Ирина и Елена одеты в легкую одежду и обуты в домашние тапочки. Телесных повреждений у Ирины и Елены не видно. Из машины они вышли с улыбками на лицах. В скором времени освобожденные из плена вернутся в Израиль. Они получат всю необходимую помощь.Добавим, что внук ростовчанки и его невеста до сих пор остаются в заложниках у палестинской группировки.Около пяти лет назад 73-летняя Ирина Татти переехала к дочке в Израиль. Семья проживала в небольшом городке, который находился рядом с сектором Газа. После начала палестино-израильского конфликта, женщину и ее родных захватили в плен в сектор Газа. Вернутся ли они в Россию, неизвестно.