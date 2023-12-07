Ростовчанка Ирина Татти готова вернуться в плен ХАМАС, чтобы освободить внука

Фото: скрин из видео Ника Колёхина.

Ростовчанка Ирина Татти вместе с дочкой Еленой Труфановой дали интервью после освобождения из плена ХАМАС. Женщины рассказали о заточении журналисту Нику Колёхину.- Там очень тяжело. Люди морально и физически страдают, - поделилась Ирина.Елена попросила помощи в освобождении своего сына Александра Труфанова. Мужчина продолжает находиться в плену ХАМАС.- Я бы согласилась до самой смерти находиться в заложниках, если Сашу выпустят на свободу, - сказала Ирина Татти.Ирине - 73 года. На протяжении долгих лет она проживала в донской столице, где трудилась в медицинской сфере. В 2018 году пенсионерка улетела в Израиль к своим родственникам. Когда начался палестино-израильский конфликт, Ирину и ее родных захватили в заложники. Спустя почти два месяца воюющие стороны обменялись пленными. Так Ирина вместе с дочерью снова оказалась на свободе.