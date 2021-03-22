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В сети появились кадры с момента, когда кроссовер протаранил вход в ТЦ«Горизонт»

В сети появились кадры с момента, когда кроссовер протаранил вход в ТЦ«Горизонт»

В социальных сетях появилось видео с места ДТП в торговом центре «Горизонт». Само происшествие случилось 24 марта примерно в 12:30.

Напомним, водитель иномарки «Тойота Рав 4» заехал на лестницу для посетителей, чуть не сбил рядом стоящий памятник и врезался в стеклянные входные двери.

На кадрах с видеокамеры видно, что водитель протаранил торговый центр не случайно. Несколько секунд он стоял неподалеку от шлагбаума, а потом разогнался и намеренно въехал в двери на входе.

Осознав, что произошло, он выскочил из машины и метался вокруг автомобиля, оценивая ущерб. По информации УИГБДД Ростовской области за рулем кроссовера оказался 36-летний мужчина, который сел за руль после принятия неизвестных препаратов. Теперь горе-водителю грозит административный штраф и возмещение ущерба.

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