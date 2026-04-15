В середине недели в Ростовской области воздух прогреется до +17 градусов. Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков Гидрометцентра на 15 апреля.В этот день специалисты прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем существенных осадков не ожидается. Будет сильный ветер с порывами до 7-12 метров в секунду. После полудня он усилится до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью и утром составит +5…+10 градусов, местами до +2 градусов. В отдельных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1...-3. Днем воздух прогреется до +7...+12, местами - до +17.