В селе Самбек Ростовской области ввели карантин из-за бешенства у собаки
В Ростовской области еще одно село было закрыто на карантин из-за бешенства у собаки. Заболевание выявили на территории Самбекского сельского поселения Неклиновского района. Об этом сообщили в управлении ветеринарии донского региона.
В течение 60 дней из неблагополучной территории запрещено вывозить кошек и собак, а также продавать домашних животных и проводить выставки.
Аналогичная ситуация был в Нижнесальском охотоугодье Семикаракорского района. В феврале там выявили бешенство у шакала. А в марте инфекцию обнаружили у собаки в станице Казанской Верхнедонского района.
Бешенство животных - вирусное заболевание. Оно поражает периферическую нервную систему и неизбежно приводит к смерти. Инфекция распространяется среди всех теплокровных существ, включая человека. Болезнь относится к природно-очаговым периодичным вирусным заболеваниям.