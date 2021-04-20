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В селе Самбек Ростовской области ввели карантин из-за бешенства у собаки

В селе Самбек Ростовской области ввели карантин из-за бешенства у собаки
В Ростовской области еще одно село было закрыто на карантин из-за бешенства у собаки. Заболевание выявили на территории Самбекского сельского поселения Неклиновского района. Об этом сообщили в управлении ветеринарии донского региона.

В течение 60 дней из неблагополучной территории запрещено вывозить кошек и собак, а также продавать домашних животных и проводить выставки.

Аналогичная ситуация был в Нижнесальском охотоугодье Семикаракорского района. В феврале там выявили бешенство у шакала. А в марте инфекцию обнаружили у собаки в станице Казанской Верхнедонского района.

Бешенство животных - вирусное заболевание. Оно поражает периферическую нервную систему и неизбежно приводит к смерти. Инфекция распространяется среди всех теплокровных существ, включая человека. Болезнь относится к природно-очаговым периодичным вирусным заболеваниям.

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