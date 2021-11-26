В Ростовскую область поступило почти 2,5 миллиона доз вакцины от коронавируса

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В Ростовской области пополнили запасы доз вакцины от коронавируса. Поступило еще 2,43 миллиона комплектов для прививок. Об этом 30 ноября министр здравоохранения региона Юрий Кобзев сообщил во время заседания оперштаба по COVID-19.Глава донского Минздрава отметил, что первый компонент получили уже 1,8 миллиона жителей региона. В ноябре полную вакцинацию прошли 174 тысячи человек.- Выполнение плана по охвату 80% населения составляет 67,93%, - добавил Юрий Кобзев. - У нас еще осталось 416 319 комплектов доз. Поступившая вакцина израсходована на 82,8%.Судя по расходу доз за ноябрь, оставшегося количества хватит еще на два-три месяца.