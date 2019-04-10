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В Ростовской области уничтожили 180 килограммов испанских фруктов

В Ростовской области уничтожили 180 килограммов испанских фруктов
В Новочеркасске Ростовской области уничтожили более 180 килограммов испанских фруктов. Как сообщили в пресс-службе Ростовской таможни, владелец магазина не смог предоставить необходимые документы.

Во время проверки одного из магазинов эксперты обнаружили более 180 килограммов иностранных апельсинов, лимонов и киви. Страной их происхождения оказалась Испания. Владелец магазина не смог показать ни документы на приобретение фруктов, ни другие разрешительные бумаги.

- В соответствии с постановлением правительства РФ, сельскохозяйственная продукция из Испании относится к товарам, которые запрещено ввозить в Россию, - отметили в пресс-службе ведомства.

Все изъятые фрукты уничтожили на полигоне.

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