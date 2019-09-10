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В Ростовской области сожгли 300 килограммов брынзы

В Ростовской области сожгли 300 килограммов брынзы
В Ростовской области уничтожили 300 килограммов брынзы и 660 куриных яиц. Продукция была привезена из Республики Калмыкия. Об этом 12 сентября сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской области.

В Сальском районе инспекторы остановили автомобиль, перевозивший сыр и яйца. В ходе проверки оказалось, что на продуктах нет маркировки, и владелец не смог предоставить им необходимые документы. Он рассказал, что купил товар в Калмыкии у частных продавцов. В Сальске он собирался оформить бумаги, чтобы продать продукты на Нахичеванском рынке в Ростове.

Не получив документы, инспекторы Россельхознадзора сожгли в крематории 300 килограммов сыра и 660 куриных яиц.

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