Более тонны санкционных апельсинов уничтожили в Ростове



В Ростове уничтожили более тонны европейских апельсинов. На ящиках с фруктами указывалось, что они привезены из Африки, сообщили в Южном транспортном управлении.



Запрещённый продукт обнаружили на одном из рынков донской столицы. В ходе проверки эксперты заметили, что продавец скрывает санкционные апельсины под африканской маркировкой. Коробки были будто бы привезены из Танзании, Египта и Марокко.



Владелец фруктов не смог документально подтвердить происхождение фруктов. Сотрудники управления арестовали продукт и отправили его на экспертизу. Вскоре выяснилось, что он действительно выращен в Европе.



После этого работники Россельхознадзора уничтожили 1270 килограммов апельсинов.

