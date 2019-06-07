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Более тонны санкционных апельсинов уничтожили в Ростове

Более тонны санкционных апельсинов уничтожили в Ростове
В Ростове уничтожили более тонны европейских апельсинов. На ящиках с фруктами указывалось, что они привезены из Африки, сообщили в Южном транспортном управлении.

Запрещённый продукт обнаружили на одном из рынков донской столицы. В ходе проверки эксперты заметили, что продавец скрывает санкционные апельсины под африканской маркировкой. Коробки были будто бы привезены из Танзании, Египта и Марокко.

Владелец фруктов не смог документально подтвердить происхождение фруктов. Сотрудники управления арестовали продукт и отправили его на экспертизу. Вскоре выяснилось, что он действительно выращен в Европе.

После этого работники Россельхознадзора уничтожили 1270 килограммов апельсинов.
Более тонны санкционных апельсинов уничтожили в Ростове

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