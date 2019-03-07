В Ростовской области разыскивают парня, страдающего провалами в памяти



Страдающего провалами в памяти молодого человека разыскивают в Ростовской области. Около двух недель о 21-летнем Кирилле Раките ничего не слышно. Парень исчез 27 февраля по пути из Москвы.



Как сообщает DonDay, Кирилл родился в Тацинском районе. Некоторое время он работал в Москве, а затем решил вернуться домой. По пути из столицы он вышел на остановке размяться и обратно в салон не вернулся. Водитель какое-то время подождал, но дольше задерживать рейс не смог и уехал. На сидении Кирилла осталась сумка с телефоном и документами. Родственники даже примерно не могу предположить, где парень сейчас находится.



По словам его подруги, Ракита страдал провалами в памяти. Он мог потерять ориентацию в пространстве и заблудиться.

На вид пропавшему около 25 лет. Его рост примерно 180-185 сантиметров, телосложение среднее. У Кирилла голубые глаза и светлые короткие волосы.



Всех, кто знает местонахождение молодого человека, просят сообщить по телефону 8-952-602-29-89 (Алина).