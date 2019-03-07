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В Ростовской области живым нашли страдающего провалами в памяти молодого человека

В Ростовской области живым нашли страдающего провалами в памяти молодого человека
В Ростовской области нашли живым пропавшего 21-летнего парня. Кирилла Ракиту, пропавшего 27 февраля в Каменске-Шахтинском, искали около двух недель.

Известно, что молодой человек работал в Москве и возвращался домой в родной Тацинский район на автобусе. На одной из остановок он вышел подышать воздухом и пропал. Водитель не стал ждать пассажира и поехал дальше, забрав сумку с документами и телефоном.

По словам подруги парня, Кирилл страдал провалами в памяти. Он мог потерять ориентацию в пространстве и заблудиться.

11 марта стало известно, что его нашли живым. Сейчас он находится дома, и его жизни ничего не угрожает.

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