В Ростовской области живым нашли страдающего провалами в памяти молодого человека



В Ростовской области нашли живым пропавшего 21-летнего парня. Кирилла Ракиту, пропавшего 27 февраля в Каменске-Шахтинском, искали около двух недель.



Известно, что молодой человек работал в Москве и возвращался домой в родной Тацинский район на автобусе. На одной из остановок он вышел подышать воздухом и пропал. Водитель не стал ждать пассажира и поехал дальше, забрав сумку с документами и телефоном.



По словам подруги парня, Кирилл страдал провалами в памяти. Он мог потерять ориентацию в пространстве и заблудиться.



11 марта стало известно, что его нашли живым. Сейчас он находится дома, и его жизни ничего не угрожает.