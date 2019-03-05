В Ростовской области отправили в тюрьму депутата, обманувшего дольщиков



В Азове городской суд вынес обвинительный приговор в отношении генерального директора ООО «Донская строительная компания». Валерий Бессмертный признан виновным в обмане дольщиков.



По данным следствия, руководитель строительной организации с 2013 по 2015 год похитил деньги дольщиков. Общая сумма похищенного составила более 111 млн руб. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

- Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Валерия Бессмертного и назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.



Добавим, что Валерий Бессмертный является действующим депутатом азовской городской думы, где он возглавляет постоянную Комиссию по ЖКХ, экологии и строительству. На время следствия подозреваемый добровольно полномочия депутата с себя не сложил.