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В Ростовской области осужденному продлили срок за подкуп сотрудника колонии

В Ростовской области осужденному продлили срок за подкуп сотрудника колонии
Фото: Newstracker.ru
В Каменске-Шахтинском суд вынес приговор в отношении заключенного, пытавшегося подкупить заместителя помощника начальника колонии.

Осенью 2018 года осужденный Фоканов заключил с заместителем дежурного помощника начальника тюрьмы договоренность. Он предлагал сотруднику колонии 30 тысяч рублей, если тот принесет ему лекарства и мобильный телефон. Работник режимного учреждения согласился на сделку, но тут же сообщил о поступившем предложении в управление собственной безопасности.

Через месяц Фоканов перечислил половину оговоренной суммы, после чего сотрудник тюрьмы передал ему 300 ампул лекарства и мобильный телефон. Вскоре осужденному предъявили новое обвинение. На него возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий».

Путем частичного присоединения к наказанию суд приговорил заключенного к лишению свободы сроком на два года шесть месяцев десять дней.

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