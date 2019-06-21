В Ростовской области ищут 21-летнего пропавшего парня



В Каменске-Шахтинском Ростовской области ищут 21-летнего Николая Глушенко. Парень пропал около двух часов 23 июня на турбазе Лиховской в Станционном переулке.



По словам матери пропавшего, он приехал на турбазу с друзьями – они решили вместе провести выходные. Среди ночи Николай Глушенко бесследно исчез. Никто не знает, куда он мог направляться: покинул ли он турбазу или нет.



Рост Николая Глушенко составляет около 186 сантиметров. У него спортивное телосложение. Из особых примет: пятна от зеленки на правой руке. На момент исчезновения на парне были лишь плавки, обувь и одежда лежали на прежнем месте. С собой парень захватил телефон. Однако сейчас его номер не отвечает.



Если вам что-либо известно о местонахождении Николая, просьба обращаться по телефону: 8-918-524-52-87.