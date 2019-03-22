Родные ищут парня из Ростовской области, пропавшего в Краснодаре



Родные ищут парня из Целины Ростовской области, который пропал в Краснодаре. 8 марта Александр Епифанов покинул квартиру, отправился на рынок и бесследно исчез.



По словам сестры Александра Анны, парень ездил в столицу Кубани на заработки. Он приехал в Краснодар 3 марта, а уже 8 перестал выходить на связь. Семье рассказали, что накануне исчезновения парень разговаривал с бригадиром по телефону.



– Он обещал перезвонить бригадиру через несколько минут, как только доберется до дома, – отмечает сестра пропавшего.

Больше двух недель близкие не знают, где может находиться Александр Епифанов.



Ростов пропавшего составляет 176 сантиметров. Телосложение среднее, волосы темные, короткие. Одна сторона губы находится немного ниже другой, один глаз полностью не закрывается.



Если вы что-либо знаете о местоположении Александра, просим позвонить по телефону 89094419818 (Анна).

