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Подозреваемого в мошенничестве председателя ТИК Азова поместили под домашний арест

Подозреваемого в мошенничестве председателя ТИК Азова поместили под домашний арест
Руководитель территориальной избирательной комиссии Азова Андрей Куц находится под домашним арестом.

Как стало известно, месяц назад в отношении председателя азовской ТИК было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в «Мошенничестве». По решению суда, на время следствия Куц помещён под домашний арест. Информацию об этом подтвердили в азовском городском суде, добавив, что мера пресечения избрана до 26 ноября.

Добавим, что Андрей Куц занял должность председателя ТИК в январе 2019 года. До этого он возглавлял Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Азова.

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