Подозреваемого в мошенничестве председателя ТИК Азова поместили под домашний арест



Руководитель территориальной избирательной комиссии Азова Андрей Куц находится под домашним арестом.



Как стало известно, месяц назад в отношении председателя азовской ТИК было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в «Мошенничестве». По решению суда, на время следствия Куц помещён под домашний арест. Информацию об этом подтвердили в азовском городском суде, добавив, что мера пресечения избрана до 26 ноября.



Добавим, что Андрей Куц занял должность председателя ТИК в январе 2019 года. До этого он возглавлял Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Азова.