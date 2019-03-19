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В Ростовской области чиновника заподозрили в мошенничестве на пять миллионов рублей

В Ростовской области чиновника заподозрили в мошенничестве на пять миллионов рублей
В Ростовской области в отношении чиновника правоохранители возбудили уголовное дело. Начальник отдела по строительству, капитальному ремонту и жилищным программам администрации Морозовского района подозревается в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следователей, Сергей Желдаков завышал цены на жилье, приобретаемое для детей-сирот и ребят, оставленных без попечения родителей. Таким образом, подозреваемый необоснованно потратил более пяти миллионов рублей из выделенных бюджетных средств.

- По факту произошедшего следователи проводят проверку, - рассказали в СУ СК по Ростовской области. - Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося.

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