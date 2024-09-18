В Ростовском зоопарке вылупились пять птенцов фламинго

Фото: Ростовский зоопарк

В Ростовском зоопарке произошло радостное событие — на свет появились пять птенцов розовых фламинго. Сотрудники зоосада сообщили, что птенцы вылупились еще в июне.Малыши уже могут стоять на одной ноге, но им все еще нужно внимание матери. Родители продолжают кормить их «птичьим» молоком.Зобное молоко, также известное как «птичье», представляет собой творожистый секрет, который некоторые птицы вырабатывают для кормления своих птенцов. Этот процесс продолжается вплоть до достижения малышами годовалого возраста.