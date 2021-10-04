В Ростовском зоопарке родились детеныши муфлонов

В Ростовском-на-Дону зоопарке родились детеныши муфлонов - жвачных парнокопытных животных рода баранов. О пополнении 6 октября рассказали представители зоопарка.Три самки родили детенышей: двух мальчиков и девочку. Малыши уже самостоятельно стоят на ногах и хорошо себя чувствуют.В дикой природе эти животные обитают в гористой местности - от Закавказья и южных частей Туркменистана и Таджикистана до Средиземного моря и северо-западной части Индии. Самки и ягнята собираются в стадо до сотни особей. Самцы же, как правило, живут в одиночку и присоединяются к стаду только во время гона.Это уже второе пополнение в Ростовском зоопарке за первый месяц осени. Накануне там появились северные серые кенгуру. Их привезли из Новосибирского зоопарка.