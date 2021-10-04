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В Ростовском зоопарке родились детеныши муфлонов

В Ростовском зоопарке родились детеныши муфлонов
В Ростовском-на-Дону зоопарке родились детеныши муфлонов - жвачных парнокопытных животных рода баранов. О пополнении 6 октября рассказали представители зоопарка.

Три самки родили детенышей: двух мальчиков и девочку. Малыши уже самостоятельно стоят на ногах и хорошо себя чувствуют.

В дикой природе эти животные обитают в гористой местности - от Закавказья и южных частей Туркменистана и Таджикистана до Средиземного моря и северо-западной части Индии. Самки и ягнята собираются в стадо до сотни особей. Самцы же, как правило, живут в одиночку и присоединяются к стаду только во время гона.

Это уже второе пополнение в Ростовском зоопарке за первый месяц осени. Накануне там появились северные серые кенгуру. Их привезли из Новосибирского зоопарка.
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