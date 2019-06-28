В Ростовском зоопарке родились детёныши лани, песца и гривистого барана



Сразу девять малышей появились в Ростовском зоопарке. Пополнение произошло у гривистых баранов, песцов и ланей.



Крошек-песцов родилось пять. Их выкармливали сотрудники зоопарка, и сейчас малыши уже окрепли и могут жить вместе со взрослыми.



Две самки лани родили по одному мальчику. У обоих наблюдается высокое содержание меланина в организме, так что они оказались намного темнее своих сородичей.



Ещё одна двойня появилась у пары гривистых баранов. Маме не потребовалась помощь зоологов, так что она сама прекрасно справляется с воспитанием дочек.

