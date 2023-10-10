В Ростовском зоопарке бурые капуцины переехали в зимний вольер

Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк.

В Ростовской области начались холода, а в некоторых муниципалитетах даже ночные заморозки. Чтобы бурые капуцины не замерзли, их перевели в утепленный вольер. Об этом 10 октября сообщили сотрудники зоосада.В обычной жизни эти приматы живут в местах, где температура воздуха составляет, как минимум, +23 градуса. Это Аргентина, Боливия, Колумбия, Бразилия, Гайана, Эквадор, Французская Гвиана, Перу, Суринам и Венесуэла. Капуцины населяют тропические и субтропические леса, но так же встречаются и в сухих, и в галерейных лесах.В донском регионе сейчас средняя температура воздуха днем едва доходит до +15 градусов. А по ночам столбик термометра и вовсе опускается к 0. На время холодов семью бурых капуцинов перевезли в зимний вольер.Навестить там животных посетителям не удастся. Однако гости зоосада смогут увидеть другую семью обезьянок, которая живет в вольере с панорамными окнами (на площади перед акватеррариумом).