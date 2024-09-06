В ростовском парке им. 1 Мая появился информационный стенд

Фото: Георгий Багдыков.

В парке культуры и отдыха им. 1 Мая Ростова-на-Дону появился информационный стенд, рассказывающий об истории этого места. Проект реализован совместными усилиями краеведов и общественных активистов накануне Дня города.Как сообщил один из инициаторов установки стенда Георгий Багдыков, информационный стенд состоит из трех частей. Они освещают соответственно дореволюционную эпоху, визуальную историю парка и его развитие в советский и постсоветский периоды.- Мы надеемся, что этот стенд станет подарком городу от нашего общества и администрации парка, и послужит примером для других проектов, направленных на сохранение исторического наследия Ростова", - отметил Георгий Минасович.История парка им. 1 Мая началась в 1892 году, когда он был основан как Клинический сквер. До революции 1917 года здесь проходили выставки искусства и садоводства, выступали артисты. После переименования в Первомайский парк продолжал оставаться любимым местом отдыха горожан.Во время Великой Отечественной войны территория парка использовалась для захоронения погибших. В послевоенные годы здесь работал кинотеатр "Первомайский", проводились кинофестивали, функционировали кафе.За последние 45 лет парк пополнился новыми объектами: скульптурой "Мать и дитя" (1979), мемориальной стеной в честь крепости Св. Димитрия Ростовского (1999), Аллеей славы (2000). В 2022 году установлены памятник вирусологу Зинаиде Ермольевой и указатель "Ростов-Нахичевань-на-Дону".