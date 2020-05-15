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В ростовском ЮФУ отменили госэкзамены

В ростовском ЮФУ отменили госэкзамены
Студентов Южного федерального университета освободят от сдачи государственных экзаменов. Итоговую аттестацию отменили для выпускников бакалавриата и магистратуры.

Как сообщил Rostov.ru собственный источник в университете, пока официального документа об отмене госэкзаменов нет, но решение уже принято. Такая мера связана с пандемией коронавируса и тем, что последние два месяца студенты проходили обучение дистанционно. Организовать сдачу экзаменов онлайн довольно сложно, чтобы проследить за каждым студентом и объективно оценить его ответ. Поэтому в качестве итоговой проверки оставили только защиту дипломов, которая пройдёт удалённо через специальную программу для видеоконференций.

Теги: коронавирус в Ростове

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