В ростовском ЮФУ отменили госэкзамены

Студентов Южного федерального университета освободят от сдачи государственных экзаменов. Итоговую аттестацию отменили для выпускников бакалавриата и магистратуры.Как сообщил Rostov.ru собственный источник в университете, пока официального документа об отмене госэкзаменов нет, но решение уже принято. Такая мера связана с пандемией коронавируса и тем, что последние два месяца студенты проходили обучение дистанционно. Организовать сдачу экзаменов онлайн довольно сложно, чтобы проследить за каждым студентом и объективно оценить его ответ. Поэтому в качестве итоговой проверки оставили только защиту дипломов, которая пройдёт удалённо через специальную программу для видеоконференций.