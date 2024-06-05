Сколько стоит собрать ребенка на выпускной бал в Ростове?

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Совсем скоро ученики 11-х и 9-х классов напишут все экзамены. После их ожидает финальный этап завершения большого пути под названием «школа». По всей стране выпускники отправятся на долгожданный выпускной бал. Подготовка к вечеру начинается заблаговременно. Donday подсчитал, во сколько родителям обойдется подготовить выпускника к торжественному событию.Оказалось, что в этом году стоимость выпускного наряда для выпускника увеличилась на 20–30% по сравнению с прошлым. На это повлияли санкции и непростая ситуация в мире. Но, несмотря на это, всегда можно подобрать красивый наряд из уже имеющихся моделей.Начнем с девочек. Родителям понадобится не только терпение, но и деньги. Как известно, кроме идеального наряда, красавицам нужны прическа и стойкий макияж. По данным сервиса размещения объявлений, средняя цена вечерней укладки — 3 тысячи рублей. Собрать высокую прическу будет стоить дороже, а вот завить локоны на плойку выйдет около 2 тысяч рублей.Цены на макияж варьируются от 1,5 до 4 тысяч рублей. Стоимость естественного мейкапа сильно дешевле. А если выпускница выбрала яркий стойкий мейк с накладными ресницами, то процедура выйдет в копеечку.В салоне красоты такие услуги дороже на 2–3 тысячи. Красавицы могут объединиться и вызвать мастера на дом. Так можно сэкономить и время, и деньги.Кроме того, есть расходы на маникюр. Средняя цена за процедуру — 2 тысячи рублей. Наращивание, дизайн, работа с длиной — все это поднимет стоимость до 3 тысяч рублей. А вот простой маникюр без покрытия обойдётся в 600 рублей.На этом этапе родители заплатят уже около 7 тысяч рублей. Однако некоторые красавицы предпочитают делать укладку и макияж самостоятельно.Один из самых затратных моментов — идеальное вечернее платье. Его стоимость начинается от 7 тысяч рублей. Дороже обойдутся модели из натуральных тканей, с вышивками, стразами и дополнительными деталями — от 20 тысяч. Любительницы минимализма могут сэкономить. А вот дизайнерские или сшитые на заказ модели стоят от 50 тысяч рублей.Так, средняя стоимость выпускного платья обходится в 19,5 тысячи рублей. Хотя есть хитрость, которая поможет сэкономить около 35% от стоимости платья. Можно воспользоваться сервисом проката платьев, которых в городе огромный выбор.Следующий этап — туфли. Начальная цена — от 2 тысяч рублей. Тут аналогичная ситуация, как и с платьем. Некоторые выпускницы берут две пары обуви. Одну – для официальной части, а вторую – для безудержных танцев до утра.Финальный этап в сборах — аксессуары. Сумочка, сережки, браслет выйдут около 3 тысяч рублей. Однако некоторые модницы смогут подобрать украшения к наряду из уже имеющихся.Сейчас собрать образ выпускницы выходит 30–35 тысяч рублей. С появлением маркетплейсов родители могут сэкономить на бензине. За вечер можно собрать образ ребенку, не выходя из дома.Родителям юношей повезло немного больше. Мальчику нужно всего лишь сходить на стрижку, купить костюм и выбрать туфли.Костюм-тройка в магазинах стоит от 15 тысяч рублей. В комплект входят брюки, жилетка и пиджак. Также требуется рубашка, которую покупают отдельно. Ее цена начинается от тысячи рублей. Средняя стоимость туфель — 4–5 тысяч рублей. За галстук или бабочку нужно будет отдать около 1 000 рублей. Все эти вещи родители со своим чадом могут выбрать на маркетплейсах, где цены гораздо приятнее.Стрижка для выпускника начинается от 600 рублей. В барбершопах она, естественно, будет дороже. Таким образом, сборы юноши на выпускной бал обойдутся в 30 тысяч рублей.Кроме того, есть еще дополнительные траты. На выпускной бал покупают цветы, оплачивают банкет в ресторане. А если в семье несколько выпускников, то праздник может обойтись в сумму с пятью нулями. Как правило, в таких случаях родители начинают откладывать деньги заранее. Родители на запоминающемся событии для своих детей не экономят.