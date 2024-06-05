Сколько стоит собрать ребенка на выпускной бал в Ростове?
Совсем скоро ученики 11-х и 9-х классов напишут все экзамены. После их ожидает финальный этап завершения большого пути под названием «школа». По всей стране выпускники отправятся на долгожданный выпускной бал. Подготовка к вечеру начинается заблаговременно. Donday подсчитал, во сколько родителям обойдется подготовить выпускника к торжественному событию.
Оказалось, что в этом году стоимость выпускного наряда для выпускника увеличилась на 20–30% по сравнению с прошлым. На это повлияли санкции и непростая ситуация в мире. Но, несмотря на это, всегда можно подобрать красивый наряд из уже имеющихся моделей.
Начнем с девочек. Родителям понадобится не только терпение, но и деньги. Как известно, кроме идеального наряда, красавицам нужны прическа и стойкий макияж. По данным сервиса размещения объявлений, средняя цена вечерней укладки — 3 тысячи рублей. Собрать высокую прическу будет стоить дороже, а вот завить локоны на плойку выйдет около 2 тысяч рублей.
Цены на макияж варьируются от 1,5 до 4 тысяч рублей. Стоимость естественного мейкапа сильно дешевле. А если выпускница выбрала яркий стойкий мейк с накладными ресницами, то процедура выйдет в копеечку.
В салоне красоты такие услуги дороже на 2–3 тысячи. Красавицы могут объединиться и вызвать мастера на дом. Так можно сэкономить и время, и деньги.
Кроме того, есть расходы на маникюр. Средняя цена за процедуру — 2 тысячи рублей. Наращивание, дизайн, работа с длиной — все это поднимет стоимость до 3 тысяч рублей. А вот простой маникюр без покрытия обойдётся в 600 рублей.
На этом этапе родители заплатят уже около 7 тысяч рублей. Однако некоторые красавицы предпочитают делать укладку и макияж самостоятельно.
Один из самых затратных моментов — идеальное вечернее платье. Его стоимость начинается от 7 тысяч рублей. Дороже обойдутся модели из натуральных тканей, с вышивками, стразами и дополнительными деталями — от 20 тысяч. Любительницы минимализма могут сэкономить. А вот дизайнерские или сшитые на заказ модели стоят от 50 тысяч рублей.
Так, средняя стоимость выпускного платья обходится в 19,5 тысячи рублей. Хотя есть хитрость, которая поможет сэкономить около 35% от стоимости платья. Можно воспользоваться сервисом проката платьев, которых в городе огромный выбор.
Следующий этап — туфли. Начальная цена — от 2 тысяч рублей. Тут аналогичная ситуация, как и с платьем. Некоторые выпускницы берут две пары обуви. Одну – для официальной части, а вторую – для безудержных танцев до утра.
Финальный этап в сборах — аксессуары. Сумочка, сережки, браслет выйдут около 3 тысяч рублей. Однако некоторые модницы смогут подобрать украшения к наряду из уже имеющихся.
Сейчас собрать образ выпускницы выходит 30–35 тысяч рублей. С появлением маркетплейсов родители могут сэкономить на бензине. За вечер можно собрать образ ребенку, не выходя из дома.
Родителям юношей повезло немного больше. Мальчику нужно всего лишь сходить на стрижку, купить костюм и выбрать туфли.
Костюм-тройка в магазинах стоит от 15 тысяч рублей. В комплект входят брюки, жилетка и пиджак. Также требуется рубашка, которую покупают отдельно. Ее цена начинается от тысячи рублей. Средняя стоимость туфель — 4–5 тысяч рублей. За галстук или бабочку нужно будет отдать около 1 000 рублей. Все эти вещи родители со своим чадом могут выбрать на маркетплейсах, где цены гораздо приятнее.
Стрижка для выпускника начинается от 600 рублей. В барбершопах она, естественно, будет дороже. Таким образом, сборы юноши на выпускной бал обойдутся в 30 тысяч рублей.
Кроме того, есть еще дополнительные траты. На выпускной бал покупают цветы, оплачивают банкет в ресторане. А если в семье несколько выпускников, то праздник может обойтись в сумму с пятью нулями. Как правило, в таких случаях родители начинают откладывать деньги заранее. Родители на запоминающемся событии для своих детей не экономят.