Над Ростовской областью в небе зависли две белые точки

Фото: соцсети

В небе над Ростовской областью повисли две белые точки. Информация об этом появилась в соцсетях 19 сентября.Жители донского региона в социальных сетях поделились своими наблюдениями. Они опубликовали фото, на которых видны две точки, зависшие в небе. Некоторые считают, что это необычные облака, другие подозревают, что это следы от работы средств противовоздушной обороны.Официальных заявлений о сбитом беспилотнике пока нет. Однако странные следы замечены по всей области. В соцсетях можно увидеть фотографии из Донецка, Азова и других городов.