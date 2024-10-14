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В Ростовской области жители просят включить отопление в домах

В Ростовской области жители просят включить отопление в домах
В Ростовской области жители массово пожаловались на отсутствие отопления в домах. Об этом горожане сообщили в телеграм-канале главы региона Василия Голубева.

С началом октября температура воздуха в регионе начала резко падать. Дома жителей стали холодными. Людям приходится пользоваться электронагревателями и запасаться теплой одеждой.

- В Миллерово температура воздуха +3 градуса. В квартире - дикий холод. Прошу Вас напомнить местным властям, что люди замерзают. Приехала в гости и очень неуютно себя здесь чувствую, - сказано в жалобе.

Также жители пожаловались на отключения горячей воды. От коммуникаций отрезаны люди на Новаторов, 30/1 в Ростове. Там нет воды уже третьи сутки. А в городе Новошахтинске на улицах Животноводческой, Крайней, Набережной отсутствует вода практически две недели. Такие же проблемы у жителей Новочеркасска в военном городке.

По информации администрации Ростова-на-Дону, воду в дома начнут поэтапно давать с 15 октября. Дату включения отопления можно обсудить с ТСЖ, УК и ЖСК.
Фото: Rostov.ru
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